Fire tyrkiske soldater får livstid for kupforsøg i 2016

Der er onsdag faldet nye livstidsdomme efter et kupforsøg i Tyrkiet i sommeren 2016.

Fire tidligere tyrkiske soldater er onsdag blevet idømt fængsel på livstid for deres rolle i et kupforsøg i sommeren 2016.

Det skriver det tyrkiske, statslige nyhedsbureau Anadolu.

De tilslutter sig hundredvis af militærfolk, herunder generaler, der er blevet idømt livstidsdomme efter kupforsøget for knap fem år siden.

Kuppet mislykkedes. Men der var kampe mellem oprørere, der kom fra militæret, og Erdogan-tro soldater, politifolk og civile.

Avisen Daily Sabah, der regnes for Erdogan-loyal, skriver, at 251 mennesker blev dræbt under urolighederne. 2200 blev såret.

Kupmagerne styrede ifølge anklagerne kupforsøget fra Akinci-luftbasen ved Ankara, hvorfra der blev indledt flyangreb på flere statslige institutioner.

Præsident Recep Tayyip Erdogan var på ferie på et resort, da det skete.

/ritzau/AFP