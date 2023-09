Fire udviste for vold og voldtægt vil blive i Danmark

Tirsdag afgør Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fire sager mod Danmark om udvisning. Danmark har tabt en lignende sag.

* I 2021 vandt en somalisk statsborger sagen "Abdi mod Danmark". Han var blevet udvist med permanent indrejseforbud, efter han fik en fængselsdom på to år og seks måneder for ulovlig besiddelse af et skydevåben.

* Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt, at udvisning og permanent indrejseforbud var en uproportional straf og en krænkelse af privatlivet.

* Domstolen lagde vægt på, at han ikke som voksen var dømt for alvorlig kriminalitet, at hans straf var relativt mild, og at han ingen tilknytning havde til Somalia.

* Ligesom de fire mænd, kom han også til Danmark i en meget ung alder.

