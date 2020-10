Fire uger før valget ligner det øretæve til Trump og hans parti

Meningsmålinger bevæger sig den forkerte vej for præsident Trump efter uge med tv-debat og coronasmitte.

Der er tirsdag præcis fire uger til det amerikanske valg. Skal man vurdere det ud fra meningsmålingerne, står præsident Donald Trump og hans Republikanske Parti til at blive de store tabere.

Vinderne vil ifølge målingerne blive præsidentkandidaten Joe Biden og hans Demokratiske Parti.

Lige nu ser det ud til, at partiet ud over præsidentposten kan fravriste Republikanerne deres flertal i Senatet. Dermed er der - ifølge målinger - lagt op til, at Demokraterne får flertal i begge Kongressens kamre.

To begivenheder i den forløbne uge kan have påvirket den måde, som folk svarer på i målingerne.

Den ene var en kaotisk tv-debat mellem Trump og Biden sidste tirsdag, og den anden indtraf, da han blot tre dage senere meddelte det amerikanske folk, at han var blevet smittet med coronavirus.

- Vil snart være tilbage på kampagnesporet!!! De falske nyhedsmedier viser falske meningsmålinger, skrev Trump på Twitter kort efter, at han natten til tirsdag blev udskrevet fra militærhospitalet Walter Reed.

Det vil om ikke mange dage vise sig, om præsidentens optimisme er berettiget. Foreløbig viser en hurtig måling fra nyhedskanalen CNN, at 63 procent af amerikanerne mener, at Trump har opført sig uansvarligt under sin egen coronasygdom. 33 procent kalder ham ansvarlig i samme måling.

I en sammenregning af en lang række meningsmålinger fra mediet RealClearPolitics fører Biden i gennemsnit med 8,5 procentpoint. Aviserne Washington Post og Wall Street Journals seneste måling søndag viser endog, at Trump ligger 14 procentpoint efter Biden på landsplan.

Onlinemediet FiveThirtyEight, som ledes af USA's mest kendte valganalytiker, Nate Silver, spår tirsdag, at Biden med 81 procents sikkerhed bliver USA's næste præsident.

Biden står stabilt i målingerne til at vinde de gamle industristater Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Det var de stater, som i 2016 overraskende vendte rundt og i sidste ende sikrede Trump sejren over demokraten Hillary Clinton.

Men Biden gør også indhug i traditionelt konservative sydstater som North Carolina, Georgia, Texas og Arizona, og i målingerne fører han lige nu i Florida.

Republikanernes krise i denne valgkamp afspejles måske tydeligst ved senatsvalget i det meget konservative South Carolina. Det lignede indtil for nylig et stensikkert genvalg til den yderst Trump-loyale Lindsey Graham. Men ikke længere. Målinger lige nu peger på dødt løb mellem ham og demokraten Jaime Harrison.

Samtidig er republikanske senatorer i overhængende fare for at tabe deres mandater i staterne Arizona, Iowa, Maine og North Carolina. Sker det, tipper balancen i Senatet i Demokraternes favør.

Lige nu er det 53-47 i Republikanernes favør i Senatet. Det Demokratiske Parti har flertal i Repræsentanternes Hus og ventes at genvinde det.

Men et er målinger. Noget andet er, hvad der sker, når vælgerne stemmer 3. november.

/ritzau/