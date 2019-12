Fireårig pige mister livet efter hændelse i Nordnorge

Tre af fire personer er omkommet, efter at de blev hevet op af vandet i det nordlige Norge. Mor mistænkes.

En fireårig pige har mistet livet, efter at hun sammen med sin mor og to søstre mandag blevet hevet op af vandet i det nordlige Norge.

Dermed er tre af de fire familiemedlemmer omkommet. Moren, der var i 20'erne, og en syvårig pige mistede livet mandag.

En pige på halvandet år er under intensiv behandling i Rikshospitalet i Oslo.

Moren, der oprindeligt er fra Sudan, og de tre børn blev fundet i det kolde vand cirka ti meter fra land i Tromsøya nær Tromsø i Nordnorge.

Politiet mistænker moren for drab og drabsforsøg.

Politiet oplyser, at den fireårige vil blive obduceret.

- Hun har været i kritisk tilstand og under højintensiv behandling siden mandag. Politiet vil bede om en obduktion. De pårørende er underrettet, siger anklager Gøril Lund fra Troms politidistrikt.

Moren er blevet sigtet i sagen, selv om hun er død.

- Det er vigtigt, at en afdød person har rettigheder, og en sigtelse giver udvidede rettigheder - blandt andet en forsvarsadvokat, som kan varetage hendes interesse med tanke på eftermælet, siger Gøril Lund.

Politiet ved stadig ikke, præcis hvad der er sket, eller hvilket muligt motiv der ligger bag. Til og med torsdag har politiet afhørt 30 vidner.

- Vi vil gerne snakke med folk, som kender familien, og som er en del af det samme netværk, lyder det fra anklageren.

Hun oplyser, at sigtelsen mod moren vil blive udvidet.

- Det er naturligt, at sigtelsen bliver udvidet efter den fireåriges død. Der er ikke tale om flere sigtelser, men at moren sigtes for drab på de to børn og forsøg på drab på det tredje, siger Gøril Lund.

