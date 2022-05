Firma bag riffel brugt ved skoleskyderi dropper våbenkongres

Våbenproducenten Daniel Defense mener ikke, at det er passende at promovere firmaets våben i denne uge.

Når amerikanske våbenentusiaster i weekenden samles i Houston i Texas til Det Nationale Riffelforbunds (NRA) årlige kongres, kommer den producent, der står bag skydevåbnet, der tirsdag blev brugt ved et skoleskyderi i Uvalde, ikke til at være til stede.

Det oplyser producenten, Daniel Defense, til nyhedsbureauet AFP.

- Daniel Defense deltager ikke i det Nationale Riffelforbunds møde på grund af den gruopvækkende tragedie i Uvalde, Texas, hvor et af vores produkter på kriminel vis er blevet misbrugt.

- Vi mener ikke, at denne uge er et passende tidspunkt til at promovere vores produkter til NRA-mødet, siger Daniel Defense.

Artiklen fortsætter under annoncen

En 18-årig mand skød og dræbte tirsdag 19 elever og to lærere på en skole i byen Uvalde i Texas, inden han selv blev skudt af politiet.

NRA er en af de største spillere i USA's magtfulde våbenlobby, og forbundets kongres finder sted i Houston i Texas, som ligger blot fire timer fra Uvalde.

Daniel Defense har lovet, at det vil samarbejde med myndighederne i efterforskningen af skoleskyderiet.

- Vores tanker og bønner er hos de familier og det samfund, der er knust af denne onde handling, lyder det fra Daniel Defense.

En uge inden skyderiet i Uvalde lavede Daniel Defense ifølge AFP et opslag på Twitter med et billede af et barn, der sidder med en halvautomatisk riffel i skødet, mens en voksen peger mod våben.

Over billedet står teksten "Træn et barn til, hvordan han skal gøre, og når han er voksen, vil han ikke glemme det".

Våbenproducenten har siden ændret indstillingerne for dens Twitter-profil, så den ikke er offentlig tilgængelig.

Flere musikere, der skulle optræde ved NRA's kongres, har også meldt fra i kølvandet på skoleskyderiet, skriver The New York Times.

En af dem er sangeren Larry Gatlin. Han siger, at selv om han er enig i de fleste af NRA's holdninger, mener han, at der bør være baggrundstjek på folk, der vil købe et skydevåben.

Flere prominente republikanere som Texas' guvernør, Greg Abbot, og Ted Cruz, der er senator for Texas, skal holde tale ved kongressen.

USA's tidligere præsident Donald Trump ventes også at tale fredag. De tilstedeværende til Trumps tale må ikke bære våben, til trods for at de deltager i en kongres, der handler om våben.

Det er sikkerhedstjenesten Secret Service, der står for Trumps sikkerhed, som har besluttet, at de deltagende ikke må bære våben.

/ritzau/