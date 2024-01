Fisker faldt over bord og var fanget i havets bølger i 23 timer

En fisker har overlevet at opholde sig 23 timer i havet ud for New Zealands nordlige kyst.

Tirsdag faldt han over bord fra sin egen båd, hvor han opholdt sig alene, og uden at han var iført redningsvest.

Uheldet skete, da fiskeren Will Fransen forsøgte at rulle en stor fisk af arten Marlin ind - men han faldt i stedet i vandet.

Herefter trak strømmens kræfter ham væk fra båden.

Efterfølgende fulgte knap et døgn, hvor Fransen måtte træde vande for ikke at drukne.

- Jeg viste, at mine chancer ikke var gode. Jeg er normalt et ret positivt menneske, men jeg vidste - mine chancer er ikke gode, siger fiskeren til det newzealandske medie TVNZ torsdag.

Undervejs opdagede han også en haj, som kortvarigt cirkulerede om ham.

- Han gennemgik en kold nat i havet og var for udmattet til at svømme. Og i løbet af hans tid i vandet kom der endda en haj og duftede til ham, før den igen forsvandt, fortæller en lokal politibetjent ved navn Will Hamilton.

Fiskerens redning endte med at blive noget så usædvanligt som hans armbåndsur.

Onsdag eftermiddag lokal tid opdagede tre mænd, der fiskede i området, nemlig en særlig refleksion på vandets overflade.

- De besluttede sig for at undersøge det og opdagede fiskeren, som på desperat vis prøvede at få deres opmærksomhed ved at reflektere solens stråler fra hans ur, siger Will Hamilton.

- Det er et fuldstændigt mirakel, at han stadig er i live.

- Hvis ikke de tre mænd havde handlet hurtigt og reddet ham, var dette bestemt endt tragisk.

James Mcdonnell, en af de tre redningsmænd, siger, at Fransen var "utroligt bleg og utroligt kold", da de onsdag eftermiddag trak ham op af vandet.

Fransen selv siger, at han er blevet forbrændt i ansigtet og har stive led. Han melder desuden, at han planlægger at opgradere sikkerhedsskinnerne på siderne af hans båd.

Båden er dog endnu ikke blevet fundet efter uheldet.

/ritzau/Reuters