Fiskerbåd forlist på Middelhavet: Mindst 78 migranter er druknet

Mindst 78 migranter er druknet i et skibsforlis på Middelhavet ud for Grækenland onsdag eftermiddag.

Det oplyser den græske kystvagt ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det frygtes, at dødstallet vil stige markant, da flere hundrede menes at have været om bord på båden. Båden - en fiskerbåd - sank ud for Peloponnes, der er en halvø i den sydlige del af Grækenland.

Efterfølgende er cirka 100 overlevende reddet op af vandet.

Ifølge det britiske medie The Guardian er der tale om det dødeligste bådforlis i græsk farvand i år. Båden var på vej fra Libyen til Italien med migranter, der primært var mænd fra Afghanistan og Pakistan.

En kilde i det græske ministerium for migration oplyser til AFP, at der ifølge landets kystvagt formentlig var hundredvis af migranter om bord på båden.

FN's Internationale Organisation for Migration (IOM) bekræfter, at antallet af druknede kan være langt højere end de 78, som foreløbig er registreret.

- Eftersøgnings- og redningsindsatsen fortsætter, og vi frygter, at flere liv er gået tabt. Foreløbige meldinger peger på, at op mod 400 personer var om bord, skriver IOM på Twitter.

Forliset skriver sig ind i en større historie om et farligt år for migranter, der forsøger at krydse Middelhavet for at komme til Europa.

Grækenland har sammen med Italien og Spanien håndteret adskillige bådforlis i årets første seks måneder, ligesom de tre lande har taget imod et stort antal migranter, som er lykkedes med at sejle over Middelhavet til Europa.

Fra årets begyndelse indtil onsdag havde IOM registreret, at 48 migranter var forsvundet og formentlig druknet i den østlige del af Middelhavet. Efter onsdagens forlis er det tal opjusteret markant.

Sidste år registrerede IOM 3789 dødsfald på hele Middelhavet. Det var det højeste antal omkomne migranter på Middelhavet siden 2017.

