Fiskeriaftale om Nordsøen øger kullerkvoter og sikrer makrelfiskeri

Fødevareminister Jacob Jensen (V) er tilfreds med, at man har rammerne på plads for fiskeriet for 2024 med en netop indgået aftale i EU-Ministerrådet.

Det fortæller han til Ritzau efter mødet.

- Det er et fiskeri, der har en værdi på omkring 2,3 milliarder kroner i de områder, vi har talt om. Altså Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.

- Aftalen betyder, at vi får højere kvoter på arter som eksempelvis kuller, som har det rigtig godt, siger Jacob Jensen.

At kvoterne stiger på visse bestande, er ifølge Danmarks Fiskeriforenings formand, Svend-Erik Andersen, positivt.

Men på nogle områder mener foreningen ikke, at EU-Kommissionen helt forstår realiteten i fiskeriet.

- Vi har nogle mangler. Blandt andet ålefiskeriet må indse, at det kan blive meget svært at overleve, siger formanden.

Danmarks Fiskeriforening er bekymret for ålefiskeriet på baggrund af lukkeperioder, hvor man ikke må fiske ål i saltvand.

Med den nye aftale, vil medlemslande dog have mulighed for at sætte en periode på 30 dage under ålens vandringsperiode, hvor der godt må fiskes ål.

Danske fiskere kan til gengæld med den nye aftale begynde at fiske på makrel, som igennem flere år ifølge ministeren har været en udfordring.

- Det er en aftale, der har betydet, at vi måtte afgive noget. Men på sigt kan vi fiske 75 procent af den kvote, som vi oprindeligt har haft.

- Jeg ser hellere, at vi får en aftale på en kvote, end at vi får ingenting, siger ministeren.

Jacob Jensen fortæller, at det har været en værdi på omkring 100 millioner kroner om året, man tidligere er gået glip af.

I forhold til makrelfiskeriet har Danmark stået alene i forhandlingerne.

- Det har ikke været gratis, og jeg siger heller ikke, at det er superfint. Der har ikke rigtig været nogen andre, der har haft en interesse i at hjælpe danskerne med at få en bedre aftale.

- Men alt i alt betyder aftalen, at man nu kan komme ud og fiske de makrel, fiskerne har længtes efter i lang tid, siger Jacob Jensen.

På torskefronten har man også nået højere kvoter, end hvad der var foreslået af EU-Kommissionen.

Bifangstkvoten på torsk i Kattegat har en stor indflydelse på blandt andet jomfruhummerfiskeriet, da man kan risikere at få torsk med op, når man fisker jomfruhummer eller kuller.

- Kommissionen lagde op til, at man skulle sænke den med 47 procent, og vi er endt med et minus på ti procent i forhold til indeværende år, fortæller Jacob Jensen.

Grunden til, at man sænker kvoten for torskefangst i Kattegat er, at bestanden har det dårligt.

