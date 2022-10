Torskekvoterne i Østersøen blev reduceret betragteligt i 2021. EU er blevet enige om at fortsætte med kvoten.

Fiskeriforening: Torskekvoter for 2023 er en katastrofe

Danmarks Fiskeriforening mener, at fiskekvoterne i Østersøen for 2023 er en katastrofe. Det fortæller foreningens formand, Svend-Erik Andersen.

- Det er en katastrofe for fiskerne i området, fordi de nu for tredje år i træk næsten ingen mulighed har for fiskeri i deres hjemhavn, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at EU-landene mandag er blevet enige om at fortsætte sidste års begrænsede kvoter for torskefiskeri.

Her blev torskekvoten i den vestlige Østersø reduceret med 88 procent.

Det er EU-landenes fiskeriministre, der står bag beslutningen. Ifølge Rasmus Prehn (S), der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, skydes den smalle kvote, at torskebestanden i Østersøen "ser meget kritisk ud".

Det er Svend-Erik Andersen ikke uenig i. Men ifølge ham skyldes den dårlige bestand ikke fiskeriet.

- Vi mener, at der skal sættes meget større fokus på havmiljøet i Østersøen for at forbedre det. Det er den reelle årsag til den dårlige torskebestand, siger han.

Han nævner også bestanden af sæler som et problem for torskebestanden.

I Danmarks Naturfredningsforening er man godt tilfreds med torskekvoterne i Østersøen det kommende år.

Det fortæller Cathrine Pedersen Schirmer, der er foreningens havpolitiske seniorrådgiver i en pressemeddelelse.

- Det er godt, at EU's fiskeriministre tager den dårlige miljøtilstand i Østersøen alvorlig og handler på nedgangen af vigtige fiskebestande ved at sætte fiskekvoter efter et forsigtighedsprincip, siger hun.

Svend-Erik Andersen mener dog, at man har været for forsigtige i EU. Han forklarer, at eksperter fra det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har lagt op til, at torskekvoten kunne øges i 2023.

- Vi har appelleret til, at man i henhold til ICES' rådgivning forøgede kvoten lidt, så man kunne have et lidt bedre økonomisk udbytte af fiskeriet, siger han.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening rammer kvoterne fiskere på Fyn, Sjælland og i særdeleshed på Bornholm.

Svend-Erik Andersen forklarer, at der meget få fiskere tilbage på Bornholm.

Men med kvoterne er fiskeriet praktisk talt gået i stå i Østersøen ud for øen. Flere bornholmske fiskere drager derfor til blandt andet Nordjylland for at få fangsten hjem.

