For fjerde dag i træk slår verden uofficiel varmerekord

Gennemsnitstemperaturen globalt var torsdag den højeste nogensinde registreret. Det er fjerde dag i træk, at der sættes varmerekord på verdensplan.

Gennemsnitstemperaturen i verden var torsdag på 17,23 grader.

Det melder forskere tilknyttet University of Maine hos projektet Climate Reanalyzer.

Tirsdag og onsdag blev gennemsnitstemperaturen målt til 17,18 grader, mens den mandag lå på 17,01 grader.

Opgørelsen baseres på satellitdata og computersimulationer. Data går tilbage til 1979.

Rekorden er uofficiel og foreløbig. Men selv om tallene ikke kommer fra officielt hold, giver de dog en god forståelse af, hvad der sker for tiden, bemærkede klimaforsker Sean Birkel, som står bag projektet, over for nyhedsbureauet AP torsdag.

Torsdag kunne Copernicus desuden oplyse, at sidste måned var den varmeste juni nogensinde målt globalt.

Endda var den "betydeligt varmere" end den hidtidige rekord sat i juni 2019, skrev klimatjenesten.

Juni 2023 var 0,53 grader varmere end gennemsnittet for årene 1991-2020, der bliver brugt som udgangspunkt.

På tværs af det nordvestlige Europa var der rekordhøje temperaturer i juni, mens dele af Canada, USA, Mexico, Asien og det østlige Australien også var "betydeligt" varmere end normalt.

Selv om vi kun er halvvejs gennem 2023, har året eksempelvis budt på eksempelvis tørke i Spanien og hedebølger i Kina og USA.

Forskere har i månedsvis advaret om, at 2023 kan blive rekordvarmt som følge af de menneskeskabte klimaforandringer.

De fører til, at kloden bliver varmere og varmere. Samtidig er det varmende vejrfænomen El Niño over os.

El Niño opstår af naturlige årsager, når overfladevand i dele af det tropiske Stillehav bliver unormalt varmt.

