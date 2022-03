Fjerde runde EU-sanktioner på vej mod Rusland

EU fortsætter ifølge Reuters med at skærpe sanktionerne over for Rusland. En fjerde runde sanktioner på vej.

EU's medlemslande er ifølge nyhedsbureauet Reuters blevet enige om en fjerde sanktionspakke mod Rusland efter landets invasion af Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet baseret på udtalelser fra det franske EU-formandskab og diplomatiske kilder.

EU-landene har allerede indført en stribe sanktioner mod russiske borgere og virksomheder, efter at Rusland invaderede nabolandet Ukraine for lidt over to uger siden.

Det har skabt ravage i den russiske økonomi, hvor aktiemarkedet fortsat holder lukket.

Ifølge Reuters indebærer den fjerde runde sanktioner, at Ruslands samhandelsstatus i Verdenshandelsorganisationen bliver trukket. Det vil åbne for indførelse af straftold på russiske varer. Samtidig vil det sidestille Rusland med lande som Nordkorea og Iran.

Også et importforbud mod russisk jern og stål er ifølge Reuters på vej samt et eksportforbud for luksusvarer - inklusive biler - med en pris på over 50.000 euro. Det svarer til 372.000 kroner.

Derudover skal et investeringsforbud i russiske olie- og energiselskaber være på vej ligesom sanktioner mod 15 navngivne russiske rigmænd, heriblandt den kendte ejer af fodboldholdet Chelsea, Roman Abramovich.

Tidligere har EU's medlemslande uhørt hurtigt indført tre andre sanktionspakker.

Der er tale om tidligere uset hårde sanktioner mod russiske borgere, selskaber og den russiske stat.

Der er indført indefrysning af russiske midler, sanktioner mod flere banker og mod flere hundrede russiske rigmænd og beslutningstagere.

Seneste runde af sanktioner indebærer et flyveforbud mod det statsejede russiske flyselskab Aeroflot, russiske fly samt Ruslands nationalbank.

Sanktionerne har ramt den russiske økonomi ganske hårdt, hvor ikke mindst den russiske valuta, rublen, er faldet voldsomt.

For en måned siden kostede en krone 11,62 rubler, mens den nu koster 17,79 rubler. Tidligere i marts var prisen helt oppe i næsten 22 rubler.

/ritzau/