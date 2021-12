Fjernelse af omstridt statue fordømmes af Hongkong-aktivister

Nedrivning af "Skammens søjle" er et forsøg på at slette blodplettet kapitel fra historien, siger aktivist.

Natten til torsdag dansk tid er statuen "Skammens søjle" ved Hongkong Universitet blevet fjernet, og det bliver fordømt af flere fremtrædende prodemokratiske aktivister, som nu bor i udlandet.

Statuen, som er lavet af den danske kunstner Jens Galschiøt, er opført til minde om de forkæmpere for demokrati, der blev dræbt under protester på Tiananmen-pladsen i Beijing i Kina i 1989.

- De har udført denne foragtelige handling i et forsøg på at slette dette blodplettede kapitel fra historien, skriver Wang Dan på Facebook.

Wang Dan var blandt lederne af protesterne i Kinas hovedstad for over 30 år siden. Da styret havde slået protesterne ned med hjælp fra militæret, blev han fængslet. Han bor nu i USA.

Nathan Law, tidligere prodemokratisk politiker i Hongkong, som i 2020 flygtede til Storbritannien, mener, at statuen vil blive husket af byens befolkning.

- "Skammens søjle" er fjernet, men hukommelsen lever. Vi skal huske, hvad der skete 4. juni, 1989, Tiananmen-Massakren, skriver han i et tweet.

Kacey Wong, en kunster og dissident, som for nylig flyttede fra Hongkong til Taiwan, betegner fjernelsen som en "skamfuld forbrydelse".

Statuen er otte meter høj og forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden. Den har stået ved Hongkong Universitet siden 1997 - samme år, som Hongkong blev overdraget til Kina fra Storbritannien.

Universitet meddelte i oktober, at statuen skulle fjernes. Og det skete så i de tidligere morgentimer lokal tid torsdag. Forinden var statuen blevet indhegnet og dækket til.

Sikkerhedsfolk forsøgte at forhindre medier i at filme nedtagningen, men det lykkedes at tage billeder af statuen, der bliver skåret i flere dele, som derefter blev pakket ind i plastic og transporteret bort.

I en pressemeddelelse fra universitetet begrundes beslutningen med, at skulpturen er gammel og skrøbelig og potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Samtidig oplyser universitetet, at det aldrig har givet tilladelse til at udstille statuen på campus.

Jens Galschiøt siger til Ritzau, at universitet med sin beslutning gør det klart over for de studerende, at "det er slut med demokratibevægelsen, og at det er slut med ytringsfriheden i Hongkong."

