Fjernstyrede fartøjer finkæmmer havbund i presset ubådsjagt

Mens den beregnede iltbeholdning i ubåden "Titan" rinder ud, eftersøger fjernstyrede fartøjer havbunden i området.

Det canadiske skib "Horizon Arctic" har torsdag sendt et fjernstyret fartøj ned på bunden af den nordlige del af Atlanterhavet, hvor det har påbegyndt sin eftersøgning.

Det oplyser den amerikanske kystvagt på Twitter torsdag omkring 13 dansk tid.

Og endnu et fartøj er på vej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også det franske skib "L'Atalante" har nemlig omkring klokken 13.30 dansk tid sendt et fjernstyret undervandsfartøj afsted ifølge kystvagten.

Ubåden "Titan" begyndte med fem mennesker om bord sin nedstigning mod "Titanics" vrag omkring klokken 08.00 lokal tid søndag. Den beregnede iltbeholdning i ubåden skulle være nok til 96 timer under vandet.

Dermed løber ubåden, hvis den stadig er intakt, formentlig tør for ilt tidlig eftermiddag torsdag dansk tid ifølge beregningerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge eksperter afhænger iltbeholdningens præcise varighed af faktorer som, hvorvidt fartøjet stadig har strøm, og hvor rolige personerne om bord er.

"Undersøiske lyde", der blev opfanget af en sonar sent tirsdag og onsdag, har tidligere skabt håb om, at de fem på ubåden stadig er i live. Men eksperter har ikke været i stand til at bekræfte, hvor lydene stammer fra.

Ubåden skulle efter planen være kommet tilbage til overfladen, omkring syv timer efter at den satte kurs mod "Titanics" vrag ifølge den amerikanske kystvagt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 6,5 meter lange ubåd mistede imidlertid signalet til moderskibet mindre end to timer efter nedstigningen.

"Titanics" vrag ligger mere end fire kilometer under overfladen i den nordlige del af Atlanterhavet.

Om bord på ubåden er blandt andre den britiske milliardær Hamish Harding og den pakistanske forretningsmand Shahzada Dawood og hans søn.

Det koster 250.000 dollar at få en plads på "Titan".

/ritzau/