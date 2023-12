Flådeskib sejlet mod Somalia efter melding om formodet piratangreb

En skib fra den spanske flåde er sejlet for fuld kraft mod et skib, som muligvis er blevet kapret af pirater ud for Somalia.

Det meddeler EU's Navfor-mission fredag.

Hvis skibet "Ruen", der sejler under maltesisk flag, er blevet kapret, er det den første succesfulde kapring af somaliske pirater siden 2017, hvor internationale flåder slog ned på en række piratangreb i Adenbugten og Det Indiske Ocean.

EU's Navfor-afdeling i Spanien siger, at det modtog en alarm torsdag om det "påståede piratkaprede fartøj", som befandt sig omkring 500 sømil øst for øen Socotra ud for den somaliske kyst. Det svarer til lidt over 900 kilometer.

Socotra hører til Yemen.

EU's Navfor-mission siger, at et spansk krigsskib er blevet sendt til området med det formål at "indsamle mere information og overveje yderligere handling".

- Eunavfor er fortsat på vagt over for dette og andre nylige piratrelaterede begivenheder i operationsområdet, det nordvestlige Indiske Ocean og Det Røde Hav, lyder det.

/ritzau/Reuters