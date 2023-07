Flad snude giver risiko for søvnapnø og dårligt helbred hos hunde

Søvnforstyrret vejrtrækning er mere udbredt blandt hunderacer med korte snuder end med lange snuder.

Det viser et finsk studie fra Institut for Veterinærmedicin på Helsinki Universitet.

Forskerne har brugt et særligt udviklet halsbånd til at måle 24 hundes søvn.

12 af dem er såkaldte brachycephale hunde, hvor kraniet er forkortet, så hovedet er kort og fladt. De resterende 12 var hunde med længere snuder.

Hos hunde med korte snuder registrerede man et højere antal episoder af søvnforstyrret vejrtrækning. De snorkede også mere.

Ifølge forskerne ligner det menneskelig søvnapnø, som skyldes en spærring i de øvre luftveje.

- Søvnapnø bringer mennesker i risiko for at få for eksempel hjerte-kar-sygdomme. Søvn påvirker kroppens immunforsvar, udskillelse af hormoner og stofskifte.

- Tilstrækkelig, god søvn er afgørende for livskvaliteten. Blandt andet derfor er vi også interesserede i dyrs søvn, siger Iida Niinikoski, som er en af forskerne bag undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

Fra Dyrenes Beskyttelse i Danmark lyder det, at der er behov for fokus på sundere avl.

Familiedyrschef Jens Jokumsen mener, at problemet er ekstrem avl, også kaldet overtypning.

Her overdrives bestemte karakteristika for racen gennem avl. Det kan få eksempelvis sundhedsmæssige konsekvenser for dyrene.

- At hunde i dag lider af søvnapnø skyldes, at vi i årevis har avlet hunde med abnormiteter og lidelser.

- Det naturlige udseende er blevet avlet væk, og nu står vi med hunde, der dagligt kæmper med vejrtrækningen og mange andre lidelser, siger Jens Jokumsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er der i Danmark ingen lovgivning, der sikrer, at avl kun må ske på sunde individer.

Af de 12 fladsnudede hunde i undersøgelsen fra Finland var ni franske bulldogs.

Ifølge Bulldog-Klubben, som er en specialklub under Dansk Kennel Klub, er det en meget populær race i Danmark.

