Flaget gik på halv da konge besøgte efterladte efter skudmassakre

Sociale medier i Thailand fredag var fredag fyldt med opdateringer om sorg og vrede efter en skudmassakre på børn i en daginstitution for børn, der endnu ikke havde nået skolealderen.

Mindst 34 mennesker blev dræbt - heriblandt 23 børn. Angrebet blev udført af en tidligere politimand, Panya Khamrap, som ifølge myndighederne var i dyb krise på grund af ægteskabelige problemer, pengemangel samt afhængighed af narkotika.

Han var blevet afskediget fra politiet i januar på grund af narkotikamisbrug.

Der er ikke fundet noget entydigt motiv for hans handling.

- Han ville have afløb for sin vrede. Han havde skændtes med sin kone, oplyser den lokale politichef Chakkraphat Wichitvaidya.

- Han ønskede måske at gøre noget frygteligt, siger han.

Panya Khamrap gik i en stærkt oprevet tilstand ind i daginstitutionen i den nordøstlige by Uthai Sawan bevæbnet med et håndskydevåben og en lang krum kniv. Over to timer dræbte han 22 børn i alderen to til fem år, da de sov til middag. Han skød også tilfældigt forbipasserende og påkørte folk med sin bil.

I alt blev 38 dræbt, heriblandt 24 børn. Panyas sidste ofre var hans kone og hans barn, inden han vendte sin 9 mm pistol mod sig selv, i sit hjem i en landsby tre kilometer fra daginstitutionen.

Det var en af verdens værste barne-skudmassakrer i nyere tid.

Få timer før han løsnede det første skud var Panya i retten, hvor han var tiltalt for at have overtrådt landets narkotikalovgivning. Det er uklart om, han stadig brugte narkotika. Der er rapporter, som tyder på, at han kan have været hallucineret under angrebet.

- Vi anses er skænderi, som han havde med sin kone, som det, der fik ham til at tabe besindelsen, siger en talsmand for politiets efterforskere.

Der lå fredag tusindvis af nelliker og roser ved forskolen i Uthai Sawan, og på sygehuset stod rækker af små hvide og røde kister med guldbelægninger.

Der blev fredag flaget på halv i hele landet. Thailands kong Maha Vajiralongkor samt premierminister Prayut Chan-o-cha besøgte de ramte familier fredag.

/ritzau/Reuters