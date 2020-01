Flammer truer australsk hovedstad i undtagelsestilstand

Flere hundrede brandfolk kæmper mod en stor brand, der truer forstæder til Australiens hovedstad, Canberra.

Der er blevet erklæret undtagelsestilstand i området omkring Australiens hovedstad, Canberra, som er truet af naturbrande.

Ikke langt fra de sydlige forstæder til Canberra er bush- og skovbrande ude af kontrol.

- Kombinationen af ekstrem varme, vind og et tørt landskab vil udgøre en fare for de sydlige forstæder i de kommende dage, siger Andrew Barr, regeringsleder for styret i Australian Capital Territory, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Forholdene udgør "den værste trussel fra bushbrande siden de ødelæggende brande i 2003", uddyber han.

I 2003 blev 160.000 hektar land omkring hovedstaden opslugt af flammer. Det svarer til to tredjedele af området omkring Canberra. 470 hjem blev ødelagt, mens fire mennesker omkom.

For tiden hærger branden Orroral Valley Fire ved Namadgi National Park, som strækker sig ind i hovedstadsterritoriet og løber langs grænsen til delstaten New South Wales.

Den har allerede fortæret 185 kvadratkilometer, hvilket svarer til næsten otte procent af territoriets landområde.

- Branden kan blive meget uforudsigelig. Den kan blive ukontrollerbar, siger Andrew Barr ifølge dpa.

Undtagelsestilstanden giver blandt andet myndighederne mulighed for at beordre evakueringer samt at lukke ned for strøm og vand.

Den vil foreløbig gælde i 72 timer.

Flere hundrede brandfolk kæmper med storbranden, som menes at være blevet antændt ved et uheld mandag af et landingslys på en helikopter fra det australske forsvar.

Både i delstaterne Victoria og New South Wales forbereder beboerne sig på værre forhold frem mod weekenden, der ventes at byde på temperaturer op mod 40 grader. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Også i nabolandet New Zealand er der 25 brande. Her ventes ligeledes hedebølge henover weekenden.

Siden september er mindst 33 mennesker døde i de australske naturbrande, der har hærget landets østkyst. Det anslås, at omkring en milliard dyr er døde.

Derudover er 2500 hjem og 117.000 kvadratkilometer land blevet raseret, skriver Reuters.

