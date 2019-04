Fleksibel Løkke vil bare have fredelig skilsmisse med May

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er åben for både en kort og en lang udskydelse af brexit.

Den britiske premierminister har været temmelig vag, når hun på tidligere EU-topmøder har skullet begrunde, hvordan hun vil gennemføre den skilsmisse med EU, som et flertal af de britiske vælgere stemte for i 2016.

Det har flere EU-diplomater berettet.

Onsdag aften sidder May igen over for EU's øvrige stats- og regeringschefer, som i spænding afventer hendes redegørelse.

- I aften får hun en ny chance, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han ankommer til topmødet i Bruxelles.

Han er i udgangspunktet åben for både en kort og en lang forlængelse. Han vil ikke på forhånd udelukke noget.

- Jeg går ind til dette møde med en fleksibel indstilling, for jeg ønsker at bidrage til, at vi får en fredelig skilsmisse, siger Løkke.

Han konstaterer, at der er sket en udvikling i Storbritannien med nye tværpolitiske drøftelser. Det skal May fortælle om på mødet.

Derefter skal de 27 øvrige stats- og regeringschefer afgøre, hvad de vil.

