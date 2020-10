Flensborg frygter butiksdød efter stop for danske turister

Normalt står danske turister for over halvdelen af julehandlen i Flensborg, oplyser turistchef.

Det er ikke kun i Danmark, at fraværet af turister fra vores nabolande gør ondt på turistbranchen. På den anden side af grænsen i Slesvig-Holsten frygter man nu for konsekvenserne af mangel på danske turister.

I Flensborg forventer turistchef Gorm Casper, at fraværet af danske turister i julesæsonen vil komme til at koste mange butikker livet.

Det siger han, efter at de danske myndigheder torsdag har frarådet danskere alle ikke-nødvendige rejser til Slesvig-Holsten.

- Det er meget dårligt for turismen i Flensborg, også på lang sigt, siger han.

Indtil nu har Slesvig-Holsten været åben på grund af en særlig grænsemodel, mens resten af Tyskland har været frarådet siden sidste uge.

Men coronasmitten i Slesvig-Holsten er nu blevet så høj, at rådet om at aflyse alle ikke-nødvendige rejser udvides til også at gælde i grænseregionen.

- Normalt står danske turister for 50 til 60 procent af omsætningen ved julehandlen, og de står for lige så mange af overnatningerne på hotellerne i Flensborg i december, siger Gorm Casper.

- Hvis danskerne ikke kommer, så er det rigtig dårligt nyt for detailhandlen, og mange vil kunne gå fallit.

Turistchefen oplyser, at mange af byens butikker først ser positive tal på bundlinjen i julemåneden. Og i år er julesalget endnu vigtigere, da omsætningen har været lav i mange måneder.

Gorm Casper frygter, at mulige konkurser også vil komme til at påvirke Flensborg på længere sigt.

- Hvis mange butikker må lukke, så kommer det til at tage meget af Flensborgs charme, og så kan det også på længere sigt blive rigtig skidt for byen, siger han.

- Så stemningen i byen lige nu kunne ikke være meget værre.

For at begrænse smittespredningen er byens traditionelle julemarked blevet aflyst i år.

Men der vil fortsat blive pyntet op i gågaden, og måske der vil dukke enkelte juleboder op i december, hvis smittetrykket tillader det, fortæller turistchefen.

/ritzau/