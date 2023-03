Flere 3d-printede våben beslaglægges i Sverige

I Sverige har man tre måneder inde i 2023 allerede beslaglagt flere 3d-printede våben end i hele 2022.

Det fortæller Isabel Thorén, som er leder af Nationellt skjutvapencentrum i det svenske politi, til nyhedsbureauet TT.

- Våbnene består som regel af 3d-printede plastikdele som i kombination med få centrale metalkomponenter samles til fuldt funktionsdygtige skydevåben, skriver TT.

Ifølge Nicolas Padfield, som er laboratorieleder på Fablab ved Roskilde Universitet er det blevet nemmere og billigere at producere hjemmelavede skydevåben, og de udgør en reel trussel.

Der skal dog mere til end en 3d-printer før faren opstår.

- 3d-print er godt til at holde ting sammen. Så længe, der er metaldele, som er produceret på et andet type metalværksted, så kan man sagtens bruge 3d-print til at lave et farligt skydevåben, forklarer han.

Et sådant skydevåben vil også kræve, at man fremskaffer ammunition.

Laboratorielederen påpeger, at det ofte går sådan med teknologisk udvikling. Når teknologien til positive formål udvikler sig, vil der ofte også være nye muligheder for kriminelle.

Nationalt Center for Terror-trusselbedømmelse i Sverige udtalte for nylig, at interessen for 3d-våben er stor i voldelige ekstremistiske miljøer og peger på, at der er risiko for, at de bruges til terrorhandlinger.

Nicolas Padfield ser også særlige risici ved de hjemmelavede våben.

- Der er ikke serienumre på 3d-printede våben, hvilket gør dem sværere at spore, og nogle af dem er så meget plastik, så man kan frygte, at de nemmere går igennem en metaldetektor, siger han.

I efteråret 2021 angreb en svensk indsatsstyrke en gård i Falköping Kommune. Politiet havde gennem længere tid undersøgt gårdens ejer, en 25-årig mand der sympatiserer med nynazisme.

Han var mistænkt for at planlægge et attentat.

Den mistænkte hyldede massemorderen Anders Breivik på nettet og havde bestilt en hjelm med beslag til et go prokamera. Den slags kameraer er tidligere blevet brugt af ekstremister, der sendte terrorhandlinger live.

På gården fandt politiet også begyndelsen af et manifest, materialer til bombefremstilling og 3d-printede våben.

