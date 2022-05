Flere afrikanske lande afhænger af hvede fra Rusland og Ukraine: Krigen har ramt som en chokbølge

Selvom krigen i Ukraine er langt væk, rammer den lige nu som en chokbølge i de afrikanske lande, hvor de stigende priser på mad og energi i sidste uge fik FN’s generalsekretær, António Guterres, til at advare om langvarig hungersnød. Det sker i en tid, hvor flere lande på det afrikanske kontinent i forvejen prøver at komme til hægterne efter coronapandemien, der øgede uligheden og førte til dyb økonomisk tilbagegang på kontinentet.

”Vi er nødt til at sørge for, at fødevarekrisen, der bider lige nu og påvirker de mest skrøbelige, adresseres med det samme. Vi har omkring 14 afrikanske lande, der er afhængige af russisk og ukrainsk hvede, flere steder er der 90 procent afhængighed, og det har skabt kaos i fødevaresikkerheden,” siger Ahunna Eziakonwa, som er regionaldirektør for Afrika i FN’s udviklingsprogram, UNDP, under et nyligt besøg i Danmark.