Flere byer evakueres under oversvømmelser i Italien

Myndigheder i provinsen Ravenna i det nordlige Italien har torsdag igangsat evakuering fra flere byer, som er truet af oversvømmelser efter voldsom regn.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Busser er blevet sendt til Villanova, Filetto og Roncalceci, efter at floden Lamone er gået over sine bredder.

I alt er omkring 20 floder og vandløb de senere dage gået over sine bredder og har medført voldsomme oversvømmelser i Emilia-Romagna-regionen.

Mere end 10.000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i regionen, og over 24 byer er blevet evakueret helt.

Der er også rapporteret hundredvis af jordskred.

Mindst ni personer er desuden omkommet i regionen som følge af oversvømmelserne, og mange er savnede. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

- Omfanget af ødelæggelserne, der er forårsaget af det dårlige vejr, er ligesom et nyt jordskælv, siger regionspræsident Stefano Bonaccini i Emilia-Romagna til tv-stationen Rai 3 ifølge dpa.

Oversvømmelserne kommer efter en langvarig tørke i løbet af foråret i det nordlige Italien.

Imens er der i denne uge faldet svarende til seks måneders regn.

Regnen stoppede hen på eftermiddagen onsdag, og ifølge AFP forventer meteorologer ikke, at der kommer flere store regnskyl.

- Men når vi får seks måneders regn på 36 timer, der falder, hvor der allerede har været rekordmeget regn to uger tidligere - det er der ikke noget område, som kan holde til, sagde Stefano Bonaccini sidst på dagen onsdag til tv-stationen La7.

Hæren og kystvagten er blevet indsat for at hjælpe med at nå de mennesker, der er omringet af vand på alle sider.

De har hjulpet borgere, som har været tvunget til at klatre op på tagene af deres huse, hvorfra de kunne reddes i helikoptere og gummibåde.

Flere veje og jernbaner er også spærret eller dækket af mudder.

Samtidig står mere end 5000 landbrug under vand i regionen.

