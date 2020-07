Flere delstater slår dyster rekord for flest coronadødsfald

Både Florida, Alabama og North Carolina har tirsdag registreret hidtil flest coronadødsfald på et døgn.

Flere amerikanske delstater slår tirsdag lokal tid en dyster rekord for hidtil flest coronarelaterede dødsfald på et døgn.

Det gælder for både Florida, Alabama og North Carolina.

De høje dødstal kommer, efter at smittetallene i USA er begyndt at stige markant igen i flere delstater i USA, i forbindelse med at byerne er begyndt at genåbne.

Myndighederne i Florida, der er blevet et af de nye epicentre i USA for coronavirusset, melder tirsdag om 133 nye dødsfald. Den tidligere rekord lød på 120.

Alabama melder om 40 nye dødsfald, og North Carolina har registreret 35 nye dødsfald.

/ritzau/Reuters