Flere døde efter islamistangreb og hotelbelejring i Mozambique

Mindst syv personer er blevet dræbt i et forsøg på at flygte fra hotel omringet af militante islamister.

Snesevis af personer er døde, efter at militante islamister i denne uge angreb kystbyen Palma i det nordlige Mozambique.

Det oplyser en talsmand for landets forsvarsministerium søndag ifølge BBC.

Området har været under belejring siden onsdag, hvor byen første gang blev angrebet.

Det førte til, at hundredvis af lokale måtte flygte ud i de nærliggende skove, mens der fredag kom meldinger om, at over 180 personer - heriblandt flere udenlandske arbejdere - var blevet fanget på et hotel ved navn Amarula Palma.

Ifølge BBC forsøgte et ukendt antal af dem at flygte fra hotellet i en konvoj af biler fredag aften lokal tid ned til en nærliggende strand.

En unavngiven arbejder siger til BBC, at de her gemte sig i løbet af natten, inden de blev evakueret med båd lørdag morgen.

Han tilføjer, at redningsarbejdet tilsyneladende blev udført af lokale civile, og at flere ventede på at blive evakueret søndag.

I forbindelse med aktionen skulle nogle af bilerne fra hotellet være blev udsat for bagholdsangreb.

Talsmand Omar Saranga oplyser, at mindst syv blev dræbt under forsøget på at undslippe det belejrede hotel.

Der er også meldinger om, at mindst 20 personer fra hotellet skulle være blevet evakueret af helikoptere.

/ritzau/