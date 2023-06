Flere dræbt i masseskyderi efter dimissionsfest på universitet

To mænd har mistet livet, og adskillige personer er blevet såret, efter at en person udførte et masseskyderi på et universitetsområde i den amerikanske delstat Virginias hovedstad, Richmond, tirsdag.

Det oplyser Richmonds midlertidige politichef, Rick Edwards, ifølge nyhedsbureauet Reuters til journalister på et pressemøde.

Han oplyser samtidig, at en formodet gerningsmand er blevet pågrebet.

Skyderiet fandt sted i Monroe Park ved Altria-teatret i Richmond, da det begyndte at vælte ud med glade gymnasieelever, som netop var færdige med deres dimissionsceremoni.

De to mænd, som mistede livet, var henholdsvis 18 og 36 år. Et lokalt medie har berettet, at der skulle være tale om en far og hans søn, men det har politiet hverken be- eller afkræftet.

En 31-årig mand er desuden blevet såret i sådan en grad, at han er livsfare.

En dreng og tre mænd på henholdsvis 14, 32, 55 og 58 år blev også ramt af skuddene, men ifølge Rick Edwards forventes de at overleve.

En niårig pige er desuden blevet kørt ned af en bil, da masseskyderiet forårsagede trafikalt kaos ved parken og teatret. Adskillige andre har slået sig efter fald.

Politiet anholdt efter masseskyderiet en 19-årig mand, som det mistænker for at stå bag. Han vil efter planen blive sigtet for det, der i USA kaldes drab i anden grad. Det kan løst oversættes til uagtsomt manddrab.

Politiet oplyser ikke, hvorfor den formodede gerningsmand ikke bliver sigtet for forsætligt drab, men siger, at sigtelsen stadig kan blive udvidet.

Richmonds borgmester, Levar M. Stoney, skrev tidligere på natten til onsdag dansk tid, at han havde "øje på situationen", og at han var i dialog med politiet og Richmonds sammenslutning af offentlige skoler, Richmond Public Schools (RPS), om situationen.

RPS skriver på Twitter, at samtlige af byens folkeskoler vil holde lukket onsdag. Alle dimissionsfester på byens gymnasier er desuden blevet udskudt på ubestemt tid, skriver RPS.

/ritzau/