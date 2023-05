Flere dræbt og hundredvis kvæstet af cyklon i Myanmar

En del er dræbt, og hundredvis af mennesker er blevet kvæstet af en voldsom cyklon i Myanmar, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Hidtil er seks bekræftet omkommet, men dødstallet ventes at stige, når området bliver mere stabilt, og myndighederne får overblik over ødelæggelserne.

Alle kommunikationslinjer til havnebyen Sittwe i delstaten Rakhine er ødelagt. Byen har omkring 150.000 indbyggere, og den er blandt de områder, som er hårdest ramt.

Mandag lykkedes det redningsmandskab at evakuere omkring 1000 mennesker, som var fanget i en 3,6 meter dyb sø ved Sittwe.

- Over 840 huse og 14 sygehuse i distriktet er ødelagt af uvejret, oplyser Myanmars militærjunta.

Cyklonen Mocha ramte også kystområder i Bangladesh i weekenden - blandt andet ved verdens største flygtningelejr i Cox's Bazar, hvor der bor op mod en en million rohingya-flygtninge fra Myanmar.

FN advarede tidligere om, at cyklonen kunne få alvorlige konsekvenser for flygtningene, men mandag ser det ud til, at områdene er blevet sparet for det værste uvejr. Der er ikke meldt om omkomne i flygtningelejrene, oplyser de bangladeshiske myndigheder.

Men situationen er kritisk for de mange fattige indbyggere og for mange flygtninge i området.

Ifølge AFP ligger væltede træer, stolper og strømledninger tæt på veje, og mange leder efter pårørende efter flere kaotiske døgn.

I en række oversvømmede landsbyer er mennesker blevet tvunget til at søge tilflugt på hustage, og FN's kontor for koordinering af humanitære indsatser (Ocha) siger, at de første rapporter tyder på meget omfattende ødelæggelser.

Cyklonen Mocha kom ind over området med vindstød på op til 54 meter i sekundet.

I Paris siger meteorologen og klimaeksperten Emmanuel Cloppet fra Meteo France, at cykloner er et lavtrykssystem i troperne.

- Cykloner skyldes ikke klimaforandringer, men klimaforandringerne gør dem mere intense og mere destruktive, siger Emmanuel Cloppet.

