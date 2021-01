Flere elbiler og færre køer er del af New Zealands klimaplan

New Zealands mål om klimaneutralitet i 2050 kan opfyldes uden at svække økonomien, siger premierminister.

Benzinbiler skal udfases, og landbruget skal skære ned på antallet af køer, hvis New Zealand skal opfylde sit klimamål om at være kulstofneutralt i 2050.

Sådan lyder et par af anbefalingerne i en rapport til New Zealands regering fra en kommission, der har undersøgt, hvad der skal til for at modvirke klimaforandringer.

Kommissionens formand, Rod Carr, erkender, at det vil være en stor opgave at føre anbefalingerne ud i livet.

Men han mener, at det er realistisk og opfordrer politikerne til at komme i gang med det samme.

- Som et land har vi brug for vedvarende ændringer for at opfylde vores målsætning, siger han.

Han tilføjer, at nogle få indgreb er af afgørende betydning.

- Elektriske biler, hurtigere udvidelse af vedvarende energiproduktion, en klimavenlig landbrugsdrift og flere permanente skove, siger han.

Kommissionen anbefaler et stop for import af benzindrevne biler inden 2032 og forudser, at over halvdelen af alle biler og lette køretøjer vil være elektriske i 2035.

For at mindske udledningen af metangas skal landmænd øge produktionen fra deres kvægbestand, samtidig med at de inden 2030 mindsker antallet af køer med 15 procent i forhold til niveauet i 2018.

Ifølge premierminister Jacinda Ardern fremgår det af kommissionens rapport, at det ikke vil blive en økonomisk byrde at gennemføre de foreslåede reformer.

- Det vil ikke belaste økonomien så voldsomt, som mange tidligere har forestillet sig, siger hun.

Ardern tilføjer, at det faktisk vil kunne styrke den newzealandske økonomi at agere på klimaforandringer.

- Det er af afgørende betydning for vores fortsatte økonomiske succes. New Zealands eksportører er afhængige er vores brand som rent og grønt, og der vil opstå nye muligheder for Kiwi-virksomheder, i takt med at vi tilpasser os en klimaneutral økonomi, siger hun.

Newzealændere omtaler ofte sig selv som kiwier.

