Flere end 100 droner meldes skudt ned uden for Israel

Flere end 100 droner er blevet skudt ned, før de overhovedet var kommet ind over israelsk territorium.

Det oplyser Israels forsvar, IDF, omkring klokken 01.00 natten til søndag på dets radiokanal, Galatz, ifølge mediet al-Jazeera.

Ifølge forsvaret har Storbritannien og USA blandt andet hjulpet med at skyde dronerne ned.

Nyhedsbureauet Reuters har tidligere på natten berettet om, at også jordanske fly har været på vingerne for at skyde droner ned.

Det vides stadig ikke med sikkerhed, om nogen af Irans angreb rent faktisk har ramt deres mål i Israel.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass skriver det iranske nyhedsbureau Irna dog, at "dets missiler og droner ramte mål i Israel". Det er dog en oplysning, som Ritzau ikke har været i stand til uafhængigt at verificere.

Flere journalister har over for nyhedsbureauerne AFP og Reuters berettet om eksplosioner i blandt andet Jerusalem, hvor Israels regering har hovedsæde, og Jeriko, som ligger på Vestbredden.

Ifølge Reuters skriver israelske medier dog, at det primært er lyden af luftværn, som afværger missiler og droner i luften - altså ikke lyden af missiler og droner, som slår ned på landjorden.

Israels forsvar oplyser kort efter klokken 02.00 natten til søndag, at Iran har affyret flere end 200 missiler og droner mod Israels territorium.

En pige er kommet til skade i Israel, lyder det ifølge Reuters fra forsvaret.

Det fremgår dog ikke umiddelbart, hvor alvorlig skaden er, eller af hvilken karakter.

Ifølge israelsk forsvar er der desuden sket mindre skade på en israelsk militærfacilitet.

