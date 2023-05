Flere end 1000 evakueres efter vulkanudbrud i Guatemala

Flere end 1000 guatemalanere bliver torsdag gennet fra deres hjem i landsbyer, der ligger for foden af vulkanen Fuego, som ligger omkring 35 kilometer fra landets hovedstad, Guatemala By, og som torsdag gik i udbrud.

Det oplyser guatemalanske myndigheder.

En embedsmand, Oscar Cossio, fortæller, at det præcise antal er 1054 personer, men at det forventes at stige, i takt med at myndighederne får det fulde overblik over, hvor mange der skal evakueres.

De evakuerede er blevet ledt til en idrætshal, hvor de får ly, mens vulkanudbruddet overstås.

Guatemalas katastrofemyndighed oplyser, at vulkanen, som er opkaldt efter det spanske ord for "ild", spruttede "pyroklastiske strømme" ud - en slags blanding af ekstremt varme gasser, aske og sedimenter, som falder ned ad vulkansiden med høj hastighed.

Den har desuden sendt en søjle i vejret, der nåede op i mere end seks kilometers højde - målt fra vandspejlet.

Katastrofemyndigheden siger, at asken falder til jorden vest og sydvest for vulkanen - altså væk fra Guatemala By, som ligger mod nordøst.

Rodolfo Garcia fra katastrofemyndigheden siger, at omkring 130.000 mennesker bor i områder, hvor der forventes at falde aske. Der er allerede blevet fundet rester af asken omkring 100 kilometer fra vulkanens krater.

Garcia oplyser, at der i alt er blevet etableret 13 steder, hvor i alt 7600 mennesker kan søge ly for vulkanen.

Fuego er Mellemamerikas mest aktive vulkan.

Man skal ikke længere tilbage end december for at finde det sidste tidspunkt, hvor den gav problemer for guatemalanere. Her tvang et udbrud med lava og aske landets myndigheder til at lukke dets største lufthavn.

I 2018 mistede 215 mennesker livet, da landsbyen San Miguel los Lotes blev noget nær tilintetgjort af et udbrud fra vulkanen.

/ritzau/AFP