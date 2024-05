Flere end 1000 sårede Hamas-medlemmer får behandling i Tyrkiet

Flere end 1000 medlemmer af den palæstinensiske bevægelse Hamas bliver i øjeblikket behandlet på hospitaler i Tyrkiet.

Det fortæller den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, mandag på et pressemøde, skriver Reuters.

Erdogan understreger, at Tyrkiet anser Hamas for at være en "modstandsbevægelse".

Erdogan taler på et pressemøde, efter at han har holdt møde med Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, i Tyrkiets hovedstad, Ankara.

Tyrkiets præsident giver i den forbindelse udtryk for, at han er ked af, at Grækenland anser Hamas for at være en terrororganisation.

Grækenland er dog langtfra ene om at have det syn på bevægelsen. Hamas er således både på EU's og USA's terrorlister.

Hamas holder til i Gaza, hvor Israel har ført krig mod bevægelsen i foreløbig syv måneder. Krigen blev iværksat, efter at Hamas 7. oktober sidste år angreb Israel, dræbte 1200 personer og tog 250 primært civile som gidsler.

Erdogan har gentagne gange kritiseret Israels krig i Gaza og har kaldt Israel for en "terrorstat".

Han har desuden opfordret til, at det bliver undersøgt, om Israels politiske ledere kan dømmes for krigsforbrydelser ved Den Internationale Domstol, der er den øverste retsinstans i FN-systemet.

- Vi står over for et folkemord, sagde Erdogan tilbage i november ifølge det Qatar-baserede medie Al-Jazeera.

Krigen i Gaza har ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i det palæstinensiske område kostet flere end 35.000 palæstinensere livet.

Hamas vandt det seneste palæstinensiske parlamentsvalg, som blev afholdt i 2006, og har haft magten i Gaza siden 2007.

Israels regering med premierminister Benjamin Netanyahu har svoret, at krigen i Gaza først er slut, når Hamas er elimineret.

/ritzau/