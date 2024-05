Flere end 4000 er evakueret efter russisk fremrykning i Kharkiv

Flere end 4000 civile er i løbet af weekenden blevet evakueret fra grænseområderne i Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine.

Det oplyser guvernøren i Kharkiv, Oleh Synegubov, på beskedplatformen Telegram søndag formiddag.

- I alt er 4073 personer blevet evakueret, skriver Synegubov.

Han fortæller videre, at en 63-årig mand søndag er blevet dræbt af skud i landsbyen Glyboke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover er en 38-årig mand blevet såret i grænsebyen Vovtjansk.

Evakueringerne har fundet sted, efter at Ruslands hær fredag rykkede frem i Kharkiv-regionen. Regionen grænser op til Rusland.

De russiske styrker hævdede fredag at være rykket en kilometer frem i Kharkiv nær Vovtjansk. Samtidig var der forlydender om, at Rusland havde planer om at rykke i alt ti kilometer frem fra frontlinjen.

Politiet i Vovtjansk vurderer, at 1500 personer fra byen enten er blevet evakueret eller er flygtet på eget initiativ siden fredag.

Evakueringen er sket under farlige forhold, oplyser politibetjenten Oleksij Kharkivskyj, som hjælper med koordineringen af evakueringen.

- Alt i byen bliver ødelagt. Man hører konstant eksplosioner, artilleri, morterer. Fjenden angriber byen, med alt den har, siger Kharkivskyj.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag hævdede Rusland at have indtaget fem landsbyer i Kharkiv.

I den forbindelse sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, at ukrainske styrker havde udført modangreb i flere af regionens grænselandsbyer.

- Vores vigtigste opgave er at forpurre de russiske angrebsplaner, fastslog Zelenskyj.

Ukrainske embedsmænd har i ugevis advaret om, at en russisk offensiv på det nordøstlige Ukraine kunne være nært forestående.

/ritzau/AFP