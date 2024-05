Flere er anholdt i stor politiindsats i Göteborg

Svensk politi har tirsdag gennemført en stor indsats mod organiseret kriminalitet i Göteborg-området.

Foreløbig har politiet taget 15-20 mennesker ind til forhør på mistanke om, at de er involveret i grov kriminalitet.

Politiet har foretaget omkring 20 ransagninger på forskellige adresser.

Der er tale om den største koordinerede politiindsats i regionen i nyere tid, siger den assisterende politichef i regionen, Robert Karlsson.

Politiet har beslaglagt våben, narkotika, mobiltelefoner og en stor mængde kontanter.

- Vi har fået gode resultater af ransagningerne. Men vi skal evaluere det, for der finder stadig ransagninger sted, og vi har en hel del beslaglæggelser, der skal analyseres, siger Robert Karlsson.

Medarbejdere fra anklagemyndigheden deltog i den storstilede indsats sammen med hundredvis af politifolk.

Det omfattede blandt andet svensk politis indsatsstyrke, it-eksperter, bombeeksperter og hundeførere.

- Jeg er meget tilfreds med det arbejde, der er udført af vores medarbejdere, men også af anklagemyndigheden, der bider i den grove organiserede kriminalitet, og at vi er så offensive og modige, siger Robert Karlsson.

Politiaktionen gik i gang tirsdag morgen. Omkring middagstid var den stadig i fuld gang.

Avisen Göteborgs-Posten erfarer, at de anholdte har forbindelse til en gruppe, der kalder sig T-falangen.

Det er et kriminelt netværk, der menes at have stået bag flere voldsepisoder i Göteborg-området.

Göteborg er Sveriges næststørste by.

