Flere er døde i USA med covid end af den spanske syge

Inden for et døgn eller to ventes antallet af coronadødsfald i USA at overstige antallet af amerikanere, der døde under den spanske syge for 100 år siden.

Johns Hopkins University, der følger udviklingen i pandemien, skriver mandag eftermiddag, at antallet af amerikanere, som er døde med covid-19, er 673.768.

Den spanske syge, som rasede i 1918 og 1919, kostede omkring 675.000 amerikanere livet.

Det er blot 1200 flere end coronadødstallet fra mandag eftermiddag.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at tallene fra Johns Hopkins måske allerede sent mandag amerikansk tid passerer 675.000.

Det er imidlertid ikke så enkelt, at man lige kan sammenligne de to pandemier, siger sundhedseksperter og statistikere.

For det var langt værre under den spanske syge.

The Washington Post skriver, at der i 1918 var 100 millioner amerikanere. I dag er der 330 millioner.

Det betyder, at der i 1918 var en død person for hver 150 amerikanere.

Under covid-19 er det en død amerikaner per 500 personer.

Globalt er dødstallet fra covid-19 omkring 4,7 millioner mennesker.

Den spanske syge kostede 50 millioner liv i en verden med langt færre mennesker.

Men covid-19 er stadig langt fra at være slut, skriver dpa. Den spanske syge havde raset ud efter to år.

- Den kendsgerning, at dødstallet steg i slutningen af 2020, ni måneder efter at pandemien ramte USA, og med det hidtil højeste dødstal for en måned i januar 2021, det er måske den mest nedslående sammenligning med de historiske tal, siger historikeren E. Thomas Ewing til Washington Post.

- Vi har ignoreret læren fra 1918. Vi fulgte ikke advarslerne fra pandemiens første måneder.

- Vi får aldrig at vide, hvor mange mennesker vi kunne have reddet, hvis vi havde taget truslen mere alvorligt, siger han.

