Flere er såret under skyderi uden for natklub i Melbourne

Natten til søndag er flere mennesker såret af skud i Melbourne. Lokale medier skriver, at ingen er døde.

Flere mennesker er såret under et skyderi uden for en natklub i Melbourne natten til søndag. Det oplyser australsk politi.

Lokale medier rapporterer, at der ikke er nogen døde.

- Ifølge efterforskere er flere mennesker blevet skudt uden for en natklub i nærheden af Little Chapel Street og Malvern Road omkring klokken 03.20, oplyser politiet i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, i en erklæring.

Politiet oplyser ikke videre om skudofrenes tilstand.

Ifølge lokale medier er der tale om tre eller fire ofre.

- De nøjagtige omstændigheder er fortsat ved at blive klarlagt, oplyser politiet.

Masseskyderier er sjældne i Australien, som har en streng våbenlovgivning. Lovgivningen blev indført, efter at 35 mennesker blev dræbt i et masseskyderi i Port Arthur i Tasmanien i 1996.

Masseskyderiet på en café i Port Arthur, hvor den 28-årige australier Martin Bryant skød og dræbte 35 mennesker, blev et vendepunkt for australierne. De krævede nye og strengere våbenlove, og kort tid efter blev blandt andet en tilbagekøbslov vedtaget.

To tilbagekøbsprogrammer samt 26 amnestier mellem 1996 og 2015 har resulteret i, at flere end en million ulovlige skydevåben er blevet indleveret til myndighederne.

Sidste år blev fire børn og tre voksne skudt og dræbt i et såkaldt selvmordsdrab i familiens hjem i Western Australia. Det er det værste masseskyderi i landet siden Port Arthur.

