Flere erklærer sig som seksuelle minoriteter uden at udleve det

På få år er andelen af amerikanere, der betragter sig selv som en del af lgbt-miljøet, vokset betydeligt. Op imod hver femte i den yngste generation af voksne amerikanere har i nye undersøgelser angivet, at de ikke er heteroseksuelle eller ikke identificerer sig med det biologiske køn, de fik ved fødslen. Samme tendens kan man se i andre aldersgrupper, hvor det især er andelen af selvidentificerede biseksuelle, der vokser.

De nye undersøgelser fra tidligere i år fik den canadiske professor i statskundskab Eric Kaufmann fra Birkbeck, University of London, til at undre sig. Hvad lå bag tallene? Hvilke konsekvenser ville det få for blandt andet fødselstallene? Og kunne der være en ideologisk afsmitning på spil, når en stigning i selverklærede seksuelle minoriteter overlapper en samfundsudvikling, hvor netop seksuel identitet ofte er på dagsordenen?