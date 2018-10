Flere EU-lande forbereder papirløs skilsmisse med briterne

Der er afgjort en risiko for et britisk EU-farvel uden en udtrædelsesaftale, siger Sveriges EU-minister.

Frygten for en papirløs skilsmisse mellem Storbritannien og EU har fået nyt liv, efter at forhandlingerne mellem parterne er lagt på is med blot et halvt år igen af ægteskabet.

Flere EU-lande melder tirsdag i forbindelse med et europa- og udenrigsministermøde i Luxembourg, at de bereder sig på, at det ender uden en udtrædelsesaftale.

- Vi er godt i gang. Alle er involveret i det arbejde, og vi er naturligvis nødt til at gøre det arbejde, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Samme meldinger kommer tirsdag formiddag fra Tyskland, Frankrig og Sverige.

- Vi skal forberede os på risikoen for, at det bliver en "no deal" og derfor har vi taget værktøjer frem i Sverige, så virksomhederne kan håndtere det, siger Sveriges EU-minister, Ann Linde.

Hun er mest urolig for de 100.000 svenskere, som bor i Storbritannien, da briterne endnu ikke har fundet ud af, hvad deres skæbne bliver.

- Der er afgjort en risiko for "no deal", men jeg tror mest på, at vi får en udtrædelsesaftale. Det skyldes, at omkostningerne er så utroligt høje, siger Linde.

I sidste uge gik forhandlingerne om brexit ind i en intens fase. Man ville forsøge at nå til enighed, før stats- og regeringscheferne mødes i Bruxelles til topmøde onsdag aften i denne uge.

Men søndag valgte parterne at gå fra hinanden, da man ikke kunne blive enige om den største udfordring i forhandlingerne - grænsen mellem Storbritannien og Irland.

- På en række felter har vi fundet hinanden. Jeg tror, at 80 procent af papiret er stort set færdigskrevet.

- Og så ved vi godt, at vi har nogle udeståender, som er meget afgørende. Ingenting er faldet på plads, før alting er forhandlet på plads, siger Samuelsen.

