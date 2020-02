Flere evakuerede på fransk fly har corona-symptomer

En snes mennesker må blive i sydfransk lufthavn, mens læger undersøger dem for mulig smitte med coronavirus.

Omkring 20 af 250 mennesker, der søndag er fløjet tilbage til Frankrig fra Kina, viser symptomer på coronavirus.

De rundt regnet 20 evakuerede, det drejer sig om, er blevet i lufthavnsområdet, siger den franske sundhedsminister, Agnès Buzyn.

Læger fra det franske militær er ved at undersøge de pågældende for at fastslå, om de er blevet smittet med det frygtede virus. Resultaterne ventes senere søndag aften.

Den gruppe, der søndag aften undersøges, består af både franskmænd og ikkeeuropæere, oplyser sundhedsministeren.

Flyet, der landede i det sydlige Frankrig søndag, er det andet fly, der evakuerer folk fra Kina til Frankrig. Det lettede fra den kinesiske storby Wuhan, hvor udbruddet oprindeligt begyndte.

Om bord var 65 franskmænd og 29 andre nationaliteter, først og fremmest andre europæere.

Nogle af dem skal være i karantæne i to uger, mens andre får lov at rejse videre til deres respektive hjemlande, hvis de ikke viser tegn på smitte, oplyser den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

Fredag landede det første fly med evakuerede fra Kina. De er nu i karantæne i to uger på et feriecenter i Sydfrankrig.

To af passagererne fra det første fly var under mistanke for at være smittede med coronavirus, men prøver har vist, at det var falsk alarm.

Indtil videre har Frankrig haft seks bekræftede tilfælde af smitte.

