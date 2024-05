Flere får dødshjælp for psykisk smerte i Holland. 29-årige Zoraya er en af dem

Antallet af personer, som fik hjælp til at dø i Holland på grund af psykiske lidelser, voksede med 20 procent sidste år. Aktiv dødshjælp handler mindre og mindre om at forhindre en pinefuld død og mere om at afslutte et pinefuldt liv, siger kritikere