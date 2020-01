Flere franske soldater skal bekæmpe islamister i Afrika

Samtidig med at USA ønsker at reducere sin tilstedeværelse i Afrika, øger Frankrig sin militære indsats.

Frankrig vil sende yderligere 220 soldater til Vestafrika for at bekæmpe militante islamister. Det sker i forbindelse med oprettelsen af en fælles kommandostruktur med flere afrikanske lande i regionen.

Vi har ikke noget valg. Det er nødvendigt, at vi ser resultater, siger den franske præsident, Emmanuel Macron.

Udtalelsen faldt, efter at Macron mandag havde haft møder med lederne af Niger, Mali, Mauritanien, Burkina Faso og Tchad.

Mødet gjaldt nedkæmpelse af jihadisme i Afrikas Sahel-region.

Sahel er et bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst, mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Tusindvis af civile og soldater er blevet dræbt under voldelige konflikter i Sahel-regionen, hvor volden begyndte i Mali i 2012 og spredte sig til Burkina Faso og Niger.

Frankrig har omkring 4500 soldater i regionen.

Samtidig meddeler USA, at det ønsker at reducere dets tilstedeværelse i Afrika.

Den amerikanske forsvarschef, general Mark Milley, siger, at ressourcerne kan blive reduceret og ændret - enten til øget beredskab eller i det kontinentale USA eller i Stillehavsregionen.

Milley siger, at beslutningen endnu ikke er truffet af forsvarsminister Mark Esper.

- Hvis amerikanerne skulle beslutte at forlade Vestafrika, så vil det være et problem for Frankrig, siger Macron.

Men han erklærer sig sikker på, at han vil kunne overbevise præsident Donald Trump om, at kampen mod terrorisme også er vigtig i denne region.

Amerikanerne forsyner Frankrig og de regionale styrker med efterretningsoplysninger, drone-støtte og logistisk hjælp.

/ritzau/Reuters