Flere frygtes dræbt i jordskred i Uganda

Over 100.000 beboere i bjergområde i Uganda er i fare for at blive ramt af jordskred, siger myndigheder.

Fem mennesker formodes omkommet og snesevis af andre er savnet efter et jordskred i Uganda.

Omkring 150 huse er ifølge de foreløbige meldinger ødelagt af jordskreddet, oplyser ugandisk Røde Kors.

- De foreløbige oplysninger, vi har fået, tyder på, at omkring 150 huse kan være ødelagt. Fem mennesker formodes at være døde, og omkring 50 er savnet, lyder det i meddelelsen.

I en meddelelse fra premierminister Ruhakana Rugundas kontor hedder det, at "der er meldinger om fordrivelse, ødelæggelse af ejendom og savnede personer".

- I alt bor over 100.000 mennesker i risiko ved foden af Elgon, hvor de vurderes at være i stor fare og har brug for at blive flyttet, lyder det fra premierministerens kontor.

Tunge regnskyl har forårsaget oversvømmelser og jordskred i Bududa-regionen i det østlige Uganda.

Bududa ligger ved foden af bjerget Elgon på grænsen mellem Uganda og Kenya. Risikoen for jordskred er høj i denne region.

En lokalpolitiker, Godfrey Watenga, fortæller, at jordskreddet skete sent tirsdag aften.

- Det er en tragisk hændelse. Mange meldes dræbt og mange er savnet. Vi forsøger at få flere oplysninger, men området her er vanskeligt at manøvrere i og komme frem til de ramte landsbyer, siger Watenga.

/ritzau/AFP