Flere hundrede er hiv-smittet i pakistansk by

2000 mennesker screenes dagligt i Sind-provinsen, hvor antallet af hiv-smittede pludselig er eksploderet.

Flere end 700 mennesker, de fleste børn, er siden april testet hiv-positive i byen Ratto Dhero i provinsen Sindh i det sydlige Pakistan.

Det siger Sikandar Memon, der er ansvarlig for provinsens anti-aidsprogram.

Nu har sundhedsmyndighederne besluttet at screene tusindvis af mennesker i området.

Siden sidste uge er der dagligt screenet 2000 personer. Der er frygt for, at processen vil afsløre, at langt flere er hiv-smittede.

- Det resultat, der kommer ud af det her, er forfærdeligt, siger Memon.

Ratto Dhero er en lille og fattig by i Larkana-distriktet, hvor der i fjor blev registreret 1500 hiv-smittede.

Lokale sundhedsmyndigheder siger, at årsagen til udbredelsen af hiv-smitten, der kan udvikle sig til aids, er, at kanyler er blevet genbrugt.

Denne praksis er udbredt i de landlige dele af Pakistan, hvor der er få regler, og hvor sundhedspersonalet ikke er særlig godt uddannet.

Lægen Fatima Meeran, som er hiv-ekspert i regionen, siger, at smitten bredte sig med prostituerede og narkomaner. Men det er ukyndige sundhedsarbejdere, der har gjort hiv-smitten til en epidemi.

Ifølge det nationale hiv-program i Islamabad er der 170.000 registrerede hiv-smittede i Pakistan.

/ritzau/dpa