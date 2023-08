Flere kloak-turister i Moskva fundet døde

Alle otte personer, der søndag deltog i en guidet tur gennem kloaksystemer i Moskva, er fundet døde.

Det skriver NTB tirsdag.

Da gruppen, der dyrkede såkaldt "ekstrem turisme", søndag var nede i kloaksystemet, blev området ramt af usædvanligt voldsom regn.

Det fik vandet i kloakkerne til at stige så hurtigt, at personerne ikke nåede at komme op.

Fem af disse blev mandag fundet døde i Moskva-floden, der løber gennem storbyen.

En eftersøgning efter resten af gruppens medlemmer har siden været i gang, og de sidste tre er tirsdag fundet døde.

Blandt de omkomne er også guiden for turen.

Ifølge nyhedsbureauet NTB kalder borgmester i Moskva Sergej Sobjanin hændelsen for en forfærdelig tragedie, og han sender sin kondolence til de pårørende, lyder det.

En af arrangørerne af turen er blevet pågrebet, mens det menes, at en anden er flygtet til De Forenede Arabiske Emirater, skriver NTB.

De omkomne personers alder og nationalitet er ikke oplyst.

Regnen i Moskva søndag var så kraftig, at den udgjorde en tredjedel af den nedbør, som byen normalt oplever på en måned.

Der blev derfor udstedt varsel om storm, og flere indkøbscentre, veje og en metrostation var udfordret af oversvømmelser.

