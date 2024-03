Flere kører galt efter mistænkelige træfældninger i Norge

Nær byen Florø i Norge har ukendte personer fældet flere træer med motorsav, så træerne er væltet ned over vejen. Flere biler er kørt ind i de fældede træer, men ingen er kommet til skade.

Det oplyser lokalt politi til det norske nyhedsbureau NTB.

- Ingen er kommet til skade, men det er et rent held, siger operationsleder Frode Kolltveit fra Norges vestlige politidistrikt.

Politiet fik meldingen om flere fældede træer lørdag klokken 23.30. Her lød det, at de var væltet ned over vejen et sted mellem byen Grov og tunnellen Magnhildskartunnelen i det vestlige Norge. Området ligger nær den større by Florø i kommunen Kinn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her nåede man at reagere og rydde træerne fra vejen, uden at nogen kørte ind i dem.

To timer senere blev det et andet sted i kommunen anmeldt, at en bil var kørt ind i et træ, som lå væltet på en vej ved Knapstad, som ligger mellem fjorden Eikefjord og byen Storebru. Der var fem personer i bilen, og ingen af dem kom til skade.

- Også her var der flere træer, som var blevet fældet med motorsav. Under varslingen om ulykken kørte endnu to biler ind i det samme træ. En tredje bil kørte i grøften for at undgå at ramme træet, siger Frode Kolltveit.

Ulykkerne medførte store materielle skader, men heller ikke her skete der nogen personskader, oplyser han.

Politiet har flere spor i sagen, men tager meget gerne imod henvendelser fra borgerne i området, lyder det. Søndag klokken 03.07 er de pågældende veje igen blevet åbnet for trafik.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Sorø i Danmark døde en 55-årig mand tidligere på måneden, efter at et træ væltede ned over hans bil. Det skete på Parnasvej, og seks unge mænd blev sigtet for drab i sagen.

Træet ved Parnasvej var også blevet fældet med en motorsav.

Mændene nægter sig skyldige i drab. De er samtidig sigtet for fareforvoldelse nær Havrebjerg ved Slagelse, der ligger cirka 20 kilometer fra Parnasvej.

Her var et træ også blevet fældet med en motorsav, men ingen kom til skade.

/ritzau/