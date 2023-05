Flere flygter over Middelhavet fra klimakonsekvenser fremfor konflikt

Flere og flere flygter på grund af klimaforandringer og fattigdom end fra konflikt.

EU har kunnet registrere store stigninger i antallet personer, der i år har forsøgt at nå den europæiske grænse.

Det har EU's grænse- og kystvagt Frontex oplyst fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I årets første fire måneder steg antallet af personer, der forsøgte at nå de europæiske kyster fra Nordafrika via ruter mod Italien, med 292 procent sammenlignet med sidste år.

Tallet bygger på en opgørelse foretaget mellem januar og april i år sammenholdt med antallet af registrerede personer i samme periode i 2022.

Mere end 42.000 personer søgte mod Europa i perioden i 2023.

- Jeg har aldrig set det her før, siger Hans Leijtens, der står i spidsen for Frontex ifølge nyhedsbureauet AFP.

Især ser han en stigning i antallet af personer, der flygter fra Tunesien.

- Det er en stigning på 1100 procent, siger Hans Leijtens.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev cirka 330.000 uautoriserede ankomster registreret sidste år. Det er det højeste antal siden 2016.

Dengang fik de voksende flygtningestrømme flere europæiske lande til at stramme lovgivningen på flygtningeområdet, herunder Danmark, Holland og Østrig.

Mere end en million mennesker, der primært var flygtet fra krigen i Syrien, nåede de europæiske kyster i 2015. Det fik EU til samlet at styrke grænsekontrollen.

Hans Leijtens oplyser, at flere og flere migranter kommer fra lande syd for Sahara.

- Det her kan ende med at blive endnu et rekordår, og hvis du ser på demografien af migranterne, er spørgsmålet, om det kommer til at være ovre om et år, siger han til Reuters.

