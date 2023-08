Flere lande forlader spejderlejr i Sydkorea – Danmark bliver

Danske spejdere, der er på en stor spejderlejr i Sydkorea, bliver på lejren, selv om spejdere fra Storbritannien og USA har forladt lejren.

Det oplyser Celine Lilienhoff Jagd, der er med på turen som spejderleder i en sms.

Lørdag oplyste amerikanske og britiske spejdere, at de ville forlade lejren på grund af en hedebølge, der har ramt det område, hvor lejren afholdes.

Omkring 43.000 spejdere var oprindeligt en del af lejren, men en ekstrem hedebølge har gjort hundredvis af spejdere syge. Sydkorea har indsat militærlæger, ekstra personale og tilbudt busser med air condition, skriver nyhedsbureauet AFP.

Fra Danmark er 430 spejdere afsted, og de har ikke tænkt sig at forlade lejren.

Celine Lilienhoff Jagd skriver, at der bliver lavet mange køle- og skyggetiltag på lejren.

- Vi oplever stadig spejdere, som har højt humør på trods af varmen, skriver hun.

Også tyske og svenske spejdergrupper har sagt, at de har tænkt sig at blive på lejren.

De siger, at forholdene "bevæger sig i den rigtige retning" efter et "stort boost af ressourcer" fra den sydkoreanske regering.

De britiske spejdere, som er lejrens største gruppe med 4000 deltagende, oplyste lørdag, at de ville forlade lejren for at "lette presset på lejrpladsen", skriver AFP.

1000 amerikanske spejdere har også forladt lejren og er taget til Camp Humphreys, som er et tilholdssted for det amerikanske militær i Pyeongtaek.

De amerikanske spejdere begrunder deres exit med hedebølgen.

Singaporeanske spejdere forberedte sig lørdag også på at forlade lejren, mens belgiske spejdere leder efter alternative overnatningsmuligheder, skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Sydkorea har i denne uge udsendt den højeste advarsel om varmt vejr for første gang i fire år.

Fra lejren har der også været meldinger om dårlige badeværelse og sanitet af dårlig kvalitet.

Lokale medier har beskrevet situationen som en "national skændsel", fordi landet har haft lang tid til at forberede begivenheden, der finder sted hvert fjerde år.

