Flere lande sender hjælp til at finde overlevende i Marokko

Redningsarbejdere er i et kapløb med tiden for at grave overlevende ud af murbrokkerne fra de ødelagte byer, der blev jævnet med jorden i Marokkos kraftigste jordskælv nogensinde.

Søndag oplyste myndighederne i Marokko, at man har accepteret tilbud om hjælp fra Spanien, Storbritannien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater.

For at kunne koordinere redningsarbejdet har Marokkos regering indtil videre ikke accepteret flere tilbud om hjælp.

Det betyder, at lande som Frankrig, der også har tilbudt sin hjælp, i stedet må stå klar på sidelinjen.

Spanien har sendt 86 redningsarbejdere og otte sporhunde til at hjælpe med at finde overlevende.

- Vi vil sende, hvad end der er brug for, fordi alle ved, at disse første timer er essentielle, især hvis der er folk, som er begravet under murbrokkerne, siger den spanske forsvarsminister, Margarita Robles, i et fjernsynsinterview.

Over 2100 mennesker er blevet dræbt, og over 2400 er kvæstede efter fredagens jordskælv, der indtraf cirka 70 kilometer sydvest for turistdestinationen Marrakesh.

Skælvet havde en beregnet størrelse på 6,8 og skete ifølge geologiske institutter på en dybde mellem 18,5 og 27 kilometer.

Jordskælvet har jævnet flere byer med jorden i Atlasbjergene, hvor frivillige redningsarbejdere og militæret leder efter overlevende.

Mange af husene i de afsidesliggende landsbyer var bygget af mudder, hvorfor de var særligt sårbare over for jordskælv.

I landsbyen Tafeghaghte, 60 kilometer fra Marrakesh, fortæller journalister fra nyhedsbureauet AFP, at der næsten ingenting er tilbage.

- Alle er væk. Mit hjerte er knust. Jeg er utrøstelig, siger 62-årige Zahra Benbrik, der fortæller, at hun har mistet 18 slægtninge.

Ifølge den marokkanske regering er over 18.000 familier påvirket af ødelæggelserne.

