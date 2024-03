Flere med mulig forbindelse til Moskva-angreb pågrebet

Ni personer, der mistænkes for at have forbindelser til et dødeligt angreb nær Moskva, er blevet tilbageholdt i Tadsjikistan.

Det siger en tadsjikisk sikkerhedskilde til nyhedsbureauet Reuters.

De ni personer blev pågrebet mandag af Tadsjikistans nationale sikkerhedskomité.

De menes også at have forbindelse til Islamisk Stat-Khorasan (IS-K), som har taget skylden for angrebet.

Gruppen opstod i det østlige Afghanistan i slutningen af 2014. Det er en af de mest aktive regionale underafdelinger af Islamisk Stat.

Angrebet fandt sted 22. marts i koncerthuset i Krasnogorsk i udkanten af Moskva. Ifølge Reuters blev mindst 143 mennesker dræbt.

Under angrebet skød mænd med automatvåben mod koncertgængere i koncertsalen Crocus City Hall i Krasnogorsk i udkanten af Moskva , inden der blev sat ild til bygningen.

De ni personer blev bragt til hovedstaden Dusjanbe, siger kilden til Reuters uden at tilføje yderligere.

De fire hovedmistænkte fra angrebet kommer fra Tadsjikistan.

Derudover er yderligere syv personer blevet anholdt. Nogle af disse kommer ligeledes fra det centralasiatiske land, skriver Reuters.

Torsdag sagde Ruslands efterforskningskomité, at den havde fundet bevis for, at personerne bag angrebet havde forbindelser til "ukrainske nationalister".

Generelt har Rusland har gentagne gange - foreløbig uden at fremlægge beviser - sagt, at Ukraine har forbindelser til angrebet.

Det har Ukraine og en række vestlige lande pure afvist.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har flere gange fremhævet, at de fire hovedmistænkte blev overmandet i regionen Bryansk i det vestlige Rusland.

Han har hævdet, at de var på vej mod Ukraine efter angrebet.

Talsperson for Ruslands udenrigsministerium Marija Zakharova sagde onsdag, at det er "ekstremt svært at tro", at Islamisk Stat skulle have haft evnerne til at udføre fredagens angreb.

