Flere meldes dræbt under kampe i Nagorno-Karabakh

Der lød tirsdag eksplosioner i Nagorno-Karabach, og mindst to civile blev meldt dræbt og over en snes andre meldes såret.

Det rapporterer AFP.

Nyhedsbureauet fortæller om voldsomme brag i byen Stepanakert.

Aserbajdsjan hævder at anvende højpræcisionsvåben mod frontlinjen og mod mål længere inde i enklaven.

Nagorno-Karabakh ligger inden for Aserbajdsjans formelle grænse, men er i praksis er en udbryderregion under armensk beskyttelse.

Aserbajdsjan siger, at dets offensiv ind i området er "en antiterrorindsats" rettet mod militære mål. Landet kræver "en fuldstændig tilbagetrækning" af armenske styrker fra regionen.

Armenien siger imidlertid, at det ikke har soldater i Nagorno-Karabach. Armenien beskylder Aserbajdsjan for at ramme civile mål.

Aserbajdsjan siger, at det har informeret Rusland og Tyrkiet om operationen.

Rusland opfordrer parterne til at indstille kampene.

Armenien har opfordret de russiske fredsstyrker i området til at stoppe den aserbajdsjanske fremmarch.

Frankrig har anmodet FN's Sikkerhedsråd om tage konflikten i Nagorno-Karabakh op ved et ekstraordinært møde. EU har fordømt Aserbajdsjans militære indsats. USA's udenrigsminister, Antony Blinken, siger, at han forøger at komme i kontakt med begge sider i et forsøg på at få stoppet kampene.

De to lande har i årtier været i konflikt over Nagorno-Karabakh. Området er en del af Aserbajdsjan, men har været kontrolleret af etniske armeniere med støtte fra Armenien siden 1994.

De to lande har været i krig over Nagorno-Karabakh to gange. Første gang var i begyndelsen af 1990'erne. Anden gang i 2020.

En aftale fra efteråret i 2020 satte en stopper for seks ugers kampe om udbryderregionen.

