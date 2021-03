Flere er blevet dræbt i skyderi ved supermarked i Colorado

Politiet afviser at svare på, hvor mange der er døde og tilskadekomne efter et skyderi i Colorado i USA.

Flere personer er blevet dræbt i et skyderi ved et supermarked i den amerikanske by Boulder i delstaten Colorado.

Det oplyser politiet i Boulder på et pressemøde mandag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi har flere personer, der er blevet dræbt i denne hændelse. Og jeg er ked af at skulle meddele, at en af dem var en politibetjent i Boulder, siger politichef Kerry Yamaguchi.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters afviser politiet at svare på, hvor mange dræbte og tilskadekomne der er tale om. Det skyldes, at de pårørende ikke er blevet underrettet endnu.

Politiet har en formodet gerningsmand i sin varetægt, lyder det.

- Jeg kan dele med jer, at der ikke længere er en igangværende trussel mod vores samfund, siger Kerry Yamaguchi ifølge det amerikanske medie CNN.

Personen bliver i øjeblikket behandlet for sine skader, tilføjer politichefen, der ikke uddyber tilstanden på vedkommende.

Flere personer er blevet set ligge på jorden inde i og uden for supermarkedet King Soopers, skriver CNN.

Politichefen siger, at sagen fortsat efterforskes, og at politiet ikke kender motivet for skyderiet.

- Det her er en tragedie og et mareridt for Boulder, og vi vil svare igen gennem samarbejde med lokale, statslige og føderale myndigheder, siger distriktsadvokaten Michael Dougherty på pressemødet ifølge AP.

Betjente blev set føre en mand i bar overkrop med blod dryppende ned ad benet ud af supermarkedet i håndjern. Politiet har ikke bekræftet, hvorvidt der var tale om den formodede gerningsmand.

Politiet blev alarmeret om hændelsen kort før klokken tre om eftermiddagen lokal tid. "Kort efter" ankom de til supermarkedet.

I flere timer var der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne.

Mindst seks ambulancer, pansrede køretøjer, adskillige politibiler og tre helikoptere rykkede ud til skyderiet.

Byen Boulder ligger lidt uden for Colorados hovedstad, Denver.

/ritzau/