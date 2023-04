En person er dræbt under kollaps af p-hus på Manhattan

En person er bekræftet død under et bygningskollaps i New York City tirsdag.

Det oplyser byens borgmester, Eric Adams, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig oplyser brandvæsenet i byen, at flere andre er kvæstet, og at nogle muligvis er fastklemt.

Det sker, efter at anden etage af et parkeringshus er delvist kollapset i det såkaldte Financial District på Lower Manhattan.

Lokale redningsmyndigheder oplyser, at det er anden etage af parkeringshuset, som er kollapset oven på første etage, rapporterer CBS News ifølge Reuters.

Det ydre af den fireetager høje bygning står fortsat. Forsiden af bygningens facade har dog givet efter og er i fare for at kollapse.

The New York Post bringer billeder fra ulykkesstedet. Billederne viser, at asfalten på en af etagerne har givet efter og er revnet. En bunke af biler ligger oven i hinanden, der hvor underlaget er kollapset.

Lokale myndigheder oplyser til avisen, at tre mennesker er kommet til skade - en af dem alvorligt - og at antallet af tilskadekomne ventes at stige.

Imens oplyser brandvæsenet, at i alt seks mennesker er bragt til hospitalet, skriver Reuters.

Ulykken fandt sted kort før klokken 16.30 tirsdag lokal tid.

Politiet i New York City beder folk om at holde sig væk fra området omkring Ann Street, der ligger mellem Nassau Street og William Street, så redningskøretøjer kan komme til.

Nogle ansatte fra politiet bruger selv lige netop det parkeringshus til deres biler indimellem, fortæller politichef Anthony Miranda.

- Vi har gjort rede for alle vores ansatte, siger politichefen til The New York Post.

Det nærliggende Pace University oplyser, at universitetet har evakueret to af sine bygninger, og at alle timer er blevet aflyst som følge af kollapset.

